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İngiltere'de hükümet Johnson'ın ölme ihtimaline karşın acil eylem planı yapmış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Durumum hiç de parlak değildi. Bunu inkar edemeyeceğim
 03 Mayıs 2020 10:33
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İngiltere'de hükümet Johnson'ın ölme ihtimaline karşın acil eylem planı yapmış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığı sırada ölme ihtimaline karşın hükümetin acil eylem planları yaptığını ve doktorların da bir an olası bir ölümü nasıl duyuracaklarını düşünmeye başladığını açıkladı.

Johnson, Sun gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu Sun On Sunday'e verdiği röportajda, yoğun bakımda geçirdiği 3 günü "zor bir an" olarak niteledi.

"Durumunun hiç de parlak olmadığını, bunu inkar edemeyeceğini" kaydeden Johnson, "'Stalin'in ölümü' tipi bir senaryoya karşı stratejileri vardı. Hükümetin acil eylem planları olduğunun farkındaydım. Doktorlar işlerin ters gitmesi halinde ne yapacaklarına dair her türlü düzenlemeyi yapmıştı." dedi.

- "Neden iyileşemediğimi anlayamıyordum"

Solunum cihazına bağlandığında kendisine uzun süre oksijen verildiğini anlatan 55 yaşındaki Johnson, yoğun bakımda "göstergelerin yanlış yöne gitmeye devam ettiğini" ve kendisine sürekli 'bundan nasıl çıkacağım' diye sorduğunu belirtti.

- "Bunu nasıl sunacaklarını düşünmeye başlamışlardı"

Durumunun sadece birkaç gün içinde kötüleşmesine inanmakta zorlandığını ve "neden iyileşemediğini anlayamadığını" anlatan Johnson, ölümü ihtimaline ilişkin olarak da doktorların bir an "bunu nasıl ilan edeceklerini düşünmeye başladıklarını" kaydetti.

- İyileşmesi bir ay sürdü

Boris Johnson, 27 Mart'ta Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve 27 Nisan'da göreve dönmüştü.

Johnson, gördüğü tedaviyle "hayatının kurtulduğunu, bunda hiçbir şüphe olmadığını" söylemişti.

- Oğluna doktorlarının adını verdi

İşe döndükten 2 gün sonra 29 Nisan'da 6. kez baba olan Başbakan, oğluna yoğun bakımda kendisine bakan Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'a atfen Nicholas adını vermişti.

Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds da bu doktorlar için "Boris'in hayatını kurtardılar" ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı
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