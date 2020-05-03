Bakan Koca'dan klipli 'Yeniden sarılırız' mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği 'Yeniden sarılırız' şarkısının klibini paylaştı
|03 Mayıs 2020 10:55
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Şarkının, "Yeniden sarılırız zamanı gelince/Isınır yer gök bizi görünce" dizelerini aktaran Bakan Koca, "Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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