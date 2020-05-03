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Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Azime Adıyaman, öğrencilerinin korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerinden geri kalmaması için mutfağını sınıfa, buzdolabını tahtaya çevirdi. Mutfağında bir yandan yemek yapıp bir yandan da öğrencilerine ders anlatmaya devam eden Adıyaman, herkesin takdirini kazandı.
 03 Mayıs 2020 11:00
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Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Azime Adıyaman, öğrencilerinin korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerinden geri kalmaması için mutfağını sınıfa, buzdolabını tahtaya çevirdi. Mutfağında bir yandan yemek yapıp bir yandan da öğrencilerine ders anlatmaya devam eden Adıyaman, herkesin takdirini kazandı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan Azime Adıyaman, korona virüs salgını nedeni ile yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye devam ediyor. Şehit Astsubay Ömer Koca İlkokulunda 3'üncü sınıf öğretmeni olan Adıyaman, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu. Henüz atanamayan Adıyaman, köyünde öğrencilerine ücretli öğretmen olarak hizmet veriyor. meye Korona virüs nedeniyle öğrencilerinin eğitimlerinden geri kalmalarına gönlü razı gelmeyen Adıyaman, evinin mutfağında 15 öğrencisine ayrı ayrı ders veriyor. Hem ders verip hem de yemekler yapan öğretmen herkese örnek oluyor.

"Öğretmen olmak illa kadrolu olarak atanmak değildir"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Azime Adıyaman, öğrencileri için yardımcı kaynak istediğini söyledi. Adıyaman, "Uzaktan eğitimle birlikte öğretmenler ve öğrenciler evlerine kapandı. Buradan eğitime devam ediyoruz. Ülkemizdeki korona virüs salgını dolayısıyla mecburen evde kalıyoruz sağlığımız için. Bu yüzden evden ders işlemeye çalışıyoruz. Maalesef hepimizde tahta yok, bu yüzden mutfaktaki buzdolabını düşündüm ve tahta olarak kullanmaya başladım. Hiçbir şey sınıftaki ortamı oluşturamaz. Yine de azda olsa onlarla etkileşime girerek bir sınıf havası oluşturmak istedim. Bu şekilde telefon aracılığıyla görüntülü olarak onlarla soru çözüyoruz. Verimli olmaya çalışıyorum. Her saat aradıklarında buzdolabı kapısı üzerinde ders veriyorum. Sevgili öğretmen arkadaşlarım evinizde tahta yoksa buzdolabı kapağı üzerinde güzel ders işleyebilirsiniz, ayrıca çok çabuk silinebiliyor. Bir eğitimci olarak şunları söylemek istiyorum, okulumuzdan, öğrencilerimizden uzaktayız. Ancak uzaktan eğitim sayesinde ders verebiliyoruz. Evet tahtamız yok, onları tahtaya kaldırıp soru çözdüremiyoruz ama güzel bir uygulama. Henüz atanamadım ama ücretli öğretmenlik yapıyorum. Öğretmen olmak illa kadrolu olmak değildir. Asıl branşım sosyal bilgiler öğretmenliği ama ücretli olduğu için şu an sınıf öğretmenliği yapıyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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