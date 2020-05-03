Ocak-mart döneminde en çok bu otomobilleri satın aldık
|03 Mayıs 2020 11:11
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Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, onu Fiat ve Volkswagen izledi.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye ulaştı. Kaydı yapılan bu taşıtların 141 bin 354'ünün otomobil olduğu gözlendi. Kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı incelendiğinde Renault'un en çok tercih edilen marka olduğu tesbit edildi.
Bu dönemde 23 bin 553 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu markayı 20 bin 453 ile Fiat, 14 bin 495 ile Volkswagen, 9 bin 594 ile Dacia, 9 bin 177 ile Toyota izledi.
En çok tercih edilen marka Renault'ta, ocakta 11 bin 102, şubatta 4 bin 994, martta 7 bin 457 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Fiat'ta ise ocakta 12 bin 102, şubatta 3 bin 823, martta 4 bin 516 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti.
- En çok beyaz renk tercih edildi
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde en çok beyazın tercih edildiği görüldü.
Bu dönemde 73 bin 846 beyaz renkli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 33 bin 812 ile gri, 9 bin 387 kırmızı, 9 bin 66 ile siyah ve 8 bin 793 ile mavi renkli otomobiller takip etti.
Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında trafiğe en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası:
Markalar/Aylar
ocak
şubat
mart
Toplam
Renault
11.102
4.994
7.457
23.553
Fiat
12.114
3.823
4.516
20.453
Volkswagen
5.924
2.674
5.897
14.495
Dacia
6.077
1.839
1.678
9.594
Toyota
3.444
2.608
3.125
9.177
Peugeot
4.052
2.061
2.768
8.881
Hyundai
3.098
1.433
1.638
6.169
Opel
2.672
962
2.183
5.817
Honda
2.630
1.401
1.434
5.465
Ford
2.514
854
2.064
5.432
Bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı:
Renk
Otomobil sayısı
Beyaz
73.846
Gri
33.812
Kırmızı
9.387
Siyah
9.066
Mavi
8.793
Turuncu
2.465
Kahverengi
1.993
Sarı
1.240
Yeşil
352
Diğer
400
Toplam
141.354
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