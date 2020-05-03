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Ocak-mart döneminde en çok bu otomobilleri satın aldık

Türkiyede ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, onu sırasıyla Fiat ve Volkswagen takip etti
 03 Mayıs 2020 11:11
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Ocak-mart döneminde en çok bu otomobilleri satın aldık

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, onu Fiat ve Volkswagen izledi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye ulaştı. Kaydı yapılan bu taşıtların 141 bin 354'ünün otomobil olduğu gözlendi. Kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı incelendiğinde Renault'un en çok tercih edilen marka olduğu tesbit edildi.

Bu dönemde 23 bin 553 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu markayı 20 bin 453 ile Fiat, 14 bin 495 ile Volkswagen, 9 bin 594 ile Dacia, 9 bin 177 ile Toyota izledi.

En çok tercih edilen marka Renault'ta, ocakta 11 bin 102, şubatta 4 bin 994, martta 7 bin 457 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Fiat'ta ise ocakta 12 bin 102, şubatta 3 bin 823, martta 4 bin 516 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti.

- En çok beyaz renk tercih edildi

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde en çok beyazın tercih edildiği görüldü.

Bu dönemde 73 bin 846 beyaz renkli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 33 bin 812 ile gri, 9 bin 387 kırmızı, 9 bin 66 ile siyah ve 8 bin 793 ile mavi renkli otomobiller takip etti.

Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında trafiğe en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası:

Markalar/Aylar

ocak

şubat

mart

Toplam

Renault

11.102

4.994

7.457

23.553

Fiat

12.114

3.823

4.516

20.453

Volkswagen

5.924

2.674

5.897

14.495

Dacia

6.077

1.839

1.678

9.594

Toyota

3.444

2.608

3.125

9.177

Peugeot

4.052

2.061

2.768

8.881

Hyundai

3.098

1.433

1.638

6.169

Opel

2.672

962

2.183

5.817

Honda

2.630

1.401

1.434

5.465

Ford

2.514

854

2.064

5.432

Bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı:

Renk

Otomobil sayısı

Beyaz

73.846

Gri

33.812

Kırmızı

9.387

Siyah

9.066

Mavi

8.793

Turuncu

2.465

Kahverengi

1.993

Sarı

1.240

Yeşil

352

Diğer

400

Toplam

141.354
Anadolu Ajansı
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