1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ'den Türkiye'deki yaşlı bakımına övgü

DSÖ Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh: Türkiye, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor
 03 Mayıs 2020 11:24
Yazdır
DSÖ'den Türkiye'deki yaşlı bakımına övgü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh, Türkiye'nin huzurevleri ve bakım evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlerle dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ile DSÖ yetkilileri arasında huzurevlerinde ve bakımevlerinde alınan Kovid-19 önlemlerini görüşmek üzere videokonferans gerçekleştirildi.

Toplantıya, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, genel müdürlük çalışanları ile DSÖ Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh'ın da aralarında bulunduğu DSÖ yetkilileri katıldı.

- "Kuruluşların tüm ihtiyaçlarını ve stoklarını takip eden bir modül oluşturduk"

Koç, toplantıda huzurevleri ve bakımevlerinde alınan önlemlere ilişkin sunum yaptı.

Aile ve Çalışma Bakanlığının engelli ve yaşlı hizmet merkezleriyle ilgili bilgi veren Koç, Bakanlığa bağlı 426 huzurevi ve yaşlı rehabilitasyon merkezinde toplam 27 bin 500 yaşlının bakım ve sağlık hizmeti aldığını belirtti.

Koç, pandemi sürecinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de yaşlı hastalara tahsis edilen yatak ve ventilatör (suni solunum cihazı) sayısının ortalamanın üstünde bulunduğunu, Türkiye olarak başarının entegre olmuş sağlık ve bakım hizmeti uygulamasından kaynaklandığını ifade etti.

Pandemide huzurevi sakinlerinin ve personelin sağlığını korumak için kuruluşların alması gereken önlemler ve prosedürler hakkında bilgilendirmeyi "Kuruluşlarımıza Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 1 ve 2" olarak iki ayrı rehberde topladıklarını aktaran Koç, Türkiye'de ilk vaka açıklanmadan önce 7 Ocak 2020 tarihinde koronavirüs ile ilgili ilk resmi yazıyı tüm il müdürlüklerine gönderdiklerinin altını çizdi.

Koç, Türkiye'de ilk vakanın resmi olarak açıklanmasından sonra da tüm il müdürlüklerinde, süreçle hızlı ve etkin şekilde mücadele etmek için Takip İzleme Birimi oluşturdukları bilgisini vererek, "İzleme ve Takip Birimlerimiz periyodik toplantılarla süreci çok yakından izledi. Ayrıca, tüm kuruluşlarımızda kişisel koruyucu donanımların ve dezenfekte ürünlerinin anlık takiplerini yaptık. Aile Bilgi Sistemi üzerinden, kuruluşların tüm ihtiyaçlarını ve stoklarını takip eden bir modül oluşturduk." ifadelerini kullandı.

- "Diğer ülkelerde yaşlıların hasta olsalar da huzurevlerinde kalma anlayışı var"

Kuruluşlarda gıda ve malzeme tedarik zinciri ile ilgili tedbirlerden 14 gün vardiya sistemine ve vardiya değişiminde personele uygulanan testlere kadar geniş çerçevede tedbir aldıklarını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bulaş yolunu, kuruluşa yeni kabulleri ve kuruluş dışına çıkışları yasaklayarak önlemiş olduk. Olası riskleri göz önüne alarak tüm kuruluşlarımızda 'izolasyon odaları ve katları' ve huzurevlerinden bağımsız alanlarda 'izolasyon kuruluşları' oluşturduk. Hastalanan kimseyi yeniden huzurevlerimize almadık, kendilerine İzolasyon Kuruluşlarında hizmet verdik.

Bütün kuruluşlarımızda yaşlı ve engellilerimizden şüpheli ve semptomları olanları tedavisi için hastaneye sevk ediyoruz. 14 gün hastanede kalıyorlar ve taburcu olduklarında Sosyal İzolasyon Kuruluşlarında hizmet alıyorlar. Sakinlerimizin tedavi süreçlerinin erken başlamış olması ve tedavilerinin hastanelerde yapılıyor olması önemli. Diğer ülkelerde yaşlıların hasta olsalar da huzurevlerinde kalma anlayışı, bizde ise tam tersi hastanede tedavi olmaları gerektiği anlayışı var."

Genel Müdür Koç, 26 Mart itibarıyla sabit vardiya sistemine geçtiklerini, bunu da yeterli görmeyerek, vardiyaya giren tüm personele tarama testi uyguladıklarına dikkati çekerek, "Tüm kuruluşlarımıza girecek personeli de tarama testlerine tabi tutuyoruz. Vardiya öncesi mutlaka testlerin yapılmasını zorunlu hale getirdik ve riskleri minimuma indirdik." açıklamasında bulundu.

- "Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirler bir yayın haline getirilecek"

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh ise alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor." ifadelerini kullanan Shaikh, Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirlerin bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı aldıklarını belirtti.

Shaikh, konuyla ilgili, gelecek hafta Avrupa Delegasyonunun da katılımıyla bir toplantı daha gerçekleştirileceğini ifade ederek, alınan önlemler ve testlerin sık kullanımı ve yaygınlığı konusundaki duyarlılık nedeniyle Türk yetkililere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak
04 Mayıs 2020 21:44		 Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 567 bini aştı
04 Mayıs 2020 16:26
DSÖ uyardı... Aşı bulunana kadar dikkat edilmesi gerekiyor
04 Mayıs 2020 14:52		 Çin, Kovid-19'un Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor
04 Mayıs 2020 14:47
Trump'tan koronavirüsten 80 ila 90 bin ölüm olabilir tahmini
04 Mayıs 2020 06:41		 İtalya yarın 2. Aşama'ya geçiyor
03 Mayıs 2020 23:36
Koronavirüse dair umut verebilecek gelişme
03 Mayıs 2020 16:36		 İspanya'da günlük en düşük ölü sayısı kayıtlara geçti
03 Mayıs 2020 13:04
İngiltere'de hükümet Johnson'ın ölme ihtimaline karşın acil eylem planı yapmış
03 Mayıs 2020 10:33		 Koronavirüste en çok ölümün olduğu ülkeler?
03 Mayıs 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu21:24 - Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
ekpe udoh 1
allah'ın cezası durumlar 1
rusya 2
isviçre'den tedavi olma talebi gönderen gurbetçi aile 1
maskov87 1
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 6
Sense 8 4
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam