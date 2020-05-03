1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs, sağlık çalışanlarına aile özlemi de yaşatıyor

Canları pahasına yeni tip koronavirüsle mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanları, hastalığın zorunlu olarak ayırdığı ailelerinin özlemini de çekiyor.
 03 Mayıs 2020 11:53
Yazdır
Koronavirüs, sağlık çalışanlarına aile özlemi de yaşatıyor

Dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı canları pahasına görevlerini fedakarca yürüten sağlık çalışanları, bir taraftan hayat kurtarmanın savaşını verirken, diğer taraftan da aile özlemi yaşıyor.

Salgınla mücadelede büyük bir riski göze alıp kaygı ve korkularını geride bırakarak sorumluluklarının bilinciyle hareket eden sağlık çalışanlarından bazıları olası bulaş riskini evlerine taşımamak için ailelerinden ayrı bir yaşam sürdürüyor.

Bazı sağlık çalışanları ise imkanları elvermediği, çocukları küçük olduğu ya da onları emanet edebilecek kimseleri olmadığı için izolasyon kurallarına uyarak evlerinde kalıyor.

Aldıkları bütün koruyucu tedbirlere rağmen Kovid-19'a yakalanan bazı sağlık çalışanları bu hastalığı aile bireylerine de taşıyabiliyor.

Hastalığa yakalanan kimi sağlık çalışanı ve ailesi evde izolasyonlarını devam ettirirken kimi de klinik durumlarının ağırlığı nedeniyle hastanede tedavi ediliyor.

Ailelerini bulaş riskinden korumak isteyen birçok sağlık personeli, bu süreçte hem mücadelenin ana aktörleri olarak büyük bir savaş veriyor hem de sevdiklerinin özlemini hissediyor.

Sağlık çalışanları ve aileleri, salgını en az kayıpla atlatabilmek ve hastanelerdeki iş yükünü hafifletebilmek için vatandaşlara "Evde kal" çağrısını yineliyor.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan'daki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları arasından koronavirüs saptanan vaka sayısının 7 bin 428 olduğunu bildirmişti.

- Bulaş riskine karşı hekim arkadaşının evinde kalmaya başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Atila Durmuş, görevini icra ederken Kovid-19 hastalığına yakalanması nedeniyle 10 gündür yatarak tedavi gören sağlık neferlerinden biri.

Belirtiler üzerine hastaneye yatışı yapılan Durmuş'a Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tanısı konan hastalar için belirlediği tedavi protokolü uygulandı.

Takip ve tedavisi devam eden Durmuş, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından bulaş riskini ortadan kaldırmak için hekim arkadaşının evinde kalarak ailesini güvence altına aldı.

Durmuş, bu süreçte yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla her gün telefonda görüntülü görüştüğümüz için çok büyük sorun oluşmadı. Yapmamız gereken bir işimiz vardı ve onu yapıyorduk. Çok büyük bir duygusallığa düşmedik bu konuda." diye konuştu.

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye yattığı günden bu yana sağlık durumunda iyileşmeler yaşandığını aktaran Durmuş, "CRP seviyem çok yüksekti ancak düştü. Ağrılarım geçti. İyileştiğimi hissediyorum. Değerlerim de iyi. İnşallah birkaç gün içerisinde taburcu olacağım." ifadesini kullandı.

Atila Durmuş, "Bakanlığımızın belirlediği 'sosyal mesafe kuralı' ve 'evde kalmak" gibi tedbirler var. Bunları herkesin önemsemesini ve yerine getirmesini istiyoruz ki bizler hastanede daha az vakayla uğraşalım ve kişilere hizmet edelim." dedi.

- Hastalık önce sağlık çalışanı eşini, sonra da kendisini buldu

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldıktan sonra test sonucu pozitif çıkan 42 yaşındaki Dilek Selimoğlu'na da hastalık özel bir hastanenin yoğun bakımında çalışan eşinden bulaştı.

Hastalığın ilk olarak eklem ağrılarıyla seyrettiği Selimoğlu'nun, daha sonra sırtında ve ensesinde çok şiddetli ağrılar oluştu.

Selimoğlu, bacaklarda titreme, ateş, iştahsızlık, ağız kuruluğu gibi birçok Kovid-19 belirtisini yaşarken, eşinden 3 gün sonra hasta olduğunu öğrendi.

Üç gün arayla Kovid-19 pozitif olduklarını öğrenen Selimoğlu çifti aynı hastanede, hastalığa karşı mücadele etti.

Dilek Selimoğlu, "Hastane çalışanları bizlerle çok ilgilendi. Şu an çok iyiyim. Sağ olsunlar hepsinin sayesinde ayaktayım." dedi.

5 günlük tedavisinin ardından test sonucunun negatife döndüğünü aktaran Selimoğlu, sözlerini, "6 ve 14 yaşlarında 2 çocuğum var. Onlar iyiler Allah'a şükür. Şu anda evde beni bekliyorlar. Henüz eşimle taburcu olacağımız tarih belli değil. Vatandaşlarımız kendilerini korusunlar. Hijyene ve temizliğe çok dikkat etsinler. Evde onları bekleyen çocukları var. Onları düşünsünler." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronayı yenen profesör kalbine yenik düştü
04 Mayıs 2020 12:59		 'Koronavirüs nedeniyle kontrol ve önemli şikayetlerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
04 Mayıs 2020 11:55
Sokaklar boş kalsa da onlar görevlerinin başında
03 Mayıs 2020 21:54		 Memur, sağlıkçılar için evinde maske üretiyor
03 Mayıs 2020 19:06
Kaymakam, 13 yaşındaki öğrencinin kitap isteğini karşıladı
03 Mayıs 2020 16:53		 İtfaiyeciler korona günlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor
03 Mayıs 2020 16:19
Koronavirüsü yenen 64 yaşındaki doktoru meslektaşları alkışladı
03 Mayıs 2020 14:31		 İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu virüsten hayatını kaybetti
03 Mayıs 2020 13:30
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten vefat etti
03 Mayıs 2020 12:26		 Çocuklarını yakınlarına emanet eden doktor çift koronavirüs mesaisinde
03 Mayıs 2020 12:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu21:24 - Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
7 ile giriş-çıkışlarin açılması 1
şu anda dinlenen türkü 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 3
sokağa çıkma yasağında site bahçesinde oynayan çocuklar 4
isviçre'den tedavi olma talebi gönderen gurbetçi aile 1
yoklama alınırken mevcut diyen öğrenci 2
bu yaz için yapılan tatil rezervasyonu 2
geldik evde yoktunuz 2
rusya 2
20'lik diş 1
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam