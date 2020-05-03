1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtlardaki hizmet ve ilgi karantinadaki vatandaşları 'şaşırtıyor'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardaki hizmet kalitesi ve ilginin "şaşkınlığını" yaşıyor
 03 Mayıs 2020 11:56
Yazdır
Yurtlardaki hizmet ve ilgi karantinadaki vatandaşları 'şaşırtıyor'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardaki hizmet kalitesi ve ilginin "şaşkınlığını" yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Almanya, Danimarka, Azerbaycan, Somali ve Cibuti'den getirilerek Niğde'de yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreleri devam ediyor.

Vatandaşlar, Türkiye'ye ayak bastıkları havalimanından yurda yerleştirilmeleri ve yurttaki bakımlarına kadar, gösterilen ilgiyle ilgili memnuniyetlerini dile getiriyor.

Çocuğuyla Almanya'dan gelen Elif Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de havalimanında ateşlerinin ölçüldüğünü ve dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapıldığını belirterek, "Bebeğim olduğu için görevliler çok yardımcı oldu. Yurtta da aynı şekilde hemen yardımcı oluyorlar. Bize böyle bir imkan verdiği için Allah devletimizden razı olsun. Ramazan çok güzel geçiyor. Çayımızı çorbamızı eksik etmiyorlar, çok memnunuz." dedi.

- "Bu çok gurur verici"

Ceyhan Yılmaz da Almanya'da cenazelerin üst üste gömüldüğü yönünde söylentiler olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim değerimiz çok büyük. Başkumandanımız uçak gönderiyor, oradan hastasını alıp geliyor. Bu çok gurur verici. Ben ölsem de önemli değil ama gençlerimiz, çocuklarımız var. İnşallah iyi olur, Allah bu belayı başımızdan defeder. 1971'de gittim Almanya'ya, 'memleketimizde de şöyle köprüler olsa' derdik. Elhamdülillah hepsini gördük, canım feda olsun memleketime."

Danimarka'dan gelen Kadriye Şimşek ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına insan gibi davrandığını belirtti.

- "Evimde 3 çeşit yemek yemiyordum"

Danimarka'dan gelen Mesut Elaldı da yurtlardaki hizmeti 5 yıldızlı otellere değişmeyeceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yemeklerimiz, bakımımız çok güzel. Evimde 3 çeşit yemek yemiyordum. Allah razı olsun devletimizden. Allah devletimize zeval vermesin. Hizmet çok güzel. Çay gidiyor, kahve geliyor, o gidiyor, yemek geliyor. Ne yalan söyleyeyim, böyle beklemiyordum, korkuyordum gelmeye. Şimdi 'rica etsek beni 14 gün daha misafir ederler mi' diyorum."

Kesin dönüş yapmak üzere gittiği Almanya'dan yurda getirilen Ayşe Seval Sönmez ise duyarlılıklarından dolayı yetkililere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bize burada çok iyi bakıyorlar. 3 öğün yemeklerimiz geliyor. Çalışanlar çok iyi, çok misafirperverler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Almanya'da 'Avrupa'da herkese para dağıtılıyor' diye bir haber çıkmıştı ama öyle bir şey yok. Ben alamadım öyle bir parayı. Eğer Türkiye bana kapılarını açmasaydı, benim kesin dönüşümü sağlamasaydı, ben açıkta kalmıştım. Almanya'da 15 gün arkadaşımın yanında kaldım ve çok üzüldüm. Bütün dualarım kabul oldu. Cumhurbaşkanımız uçak yolladı, bizleri aldırdı. 14 günlük karantina sürem bitmek üzere, herkes inşallah ailesine kavuşacak. İş buldum, bir an önce işime başlamak istiyorum. Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum."

- Yöresel ürünler ikram ediliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, yurtlarda kalan 717 misafiri, karantina sürelerinin ardından sağlıklı bir şekilde evlerine göndermeyi planladıklarını söyledi.

Vatandaşların, ramazan ortamından uzak kalmamaları için etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Ötgünlü, şöyle konuştu:

"Özellikle elma, tahinli pide, Niğde gazozu gibi yöresel ürünlerimizi iftarda ikramlık olarak dağıtıyoruz. İftarda Kur-an'ı Kerim okunuyor, sahura davulcularımız kaldırıyor. Canlı ezan okunarak oruçlarını açıyorlar. Ayrıca misafirlerimizin güzel vakit geçirmeleri adına kitap dağıtıyoruz. Oda içinde spor yapabilecekleri spor aletleri, çocuklarımıza oyuncak dağıtıyoruz. Mümkün olduğu kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. 14 günün sonunda inşallah misafirlerimizi memnun bir şekilde evlerine yolcu edeceğiz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
04 Mayıs 2020 21:08		 Denizli'de tedirgin eden görüntü! Alg patlaması yaşandı
04 Mayıs 2020 20:59
Yılmaz Özdil'in villasında 'kaçak yapı' soruşturması
04 Mayıs 2020 20:50		 İstihdamda son sıralarda olan Tunceli, atağa geçti
04 Mayıs 2020 19:23
Valilik: Ramazan bayramında gelmeyin, karantinaya alınırsınız
04 Mayıs 2020 15:25		 Van Valiliği, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
04 Mayıs 2020 12:47
İlçede vakalar arttı... Belediye başkanı sebebini açıkladı
04 Mayıs 2020 12:04		 TEM'de çocukların tehlikeli oyunu
04 Mayıs 2020 10:42
3 bakanlık devrede, çay hasadına formül aranıyor
04 Mayıs 2020 09:55		 Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
04 Mayıs 2020 09:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu21:24 - Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mem.net sözlük cafe 3
bu yaz için yapılan tatil rezervasyonu 2
buralar hep dutluktu 3
somali'ye solunum cihazı yardımı yapılması 1
deplasman yapmak 4
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
rusya 2
maskov87 1
brezilya 1
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 2
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam