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Yumurta tüketimi 'karantina' etkisiyle arttı

Yumurta üreticileri ve sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların yumurta tüketiminin arttığını belirtti.
 03 Mayıs 2020 12:12
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Yumurta tüketimi 'karantina' etkisiyle arttı

Yumurta üreticileri ve sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların yumurta tüketiminin arttığını belirtti.

Aynı zamanda yumurta üreticisi olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un yumurta ihracatına olumsuz yansıdığını söyledi.

Özellikle Avrupa ülkelerinde gıda sanayindeki yumurta tüketiminin yüzde 36 civarında olduğuna işaret eden Girit, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ise bu oran yüzde 7 seviyelerinde. Bizim kişi başı tüketimimiz yıllık 220 civarında bunun da çok büyük bir kısmı kahvaltıda. 'Evde kal' çağrılarıyla yumurta diğer öğünlerde de kullanılmaya başlandı. Kek, börek, tatlı yaptık ve bunların hepsinde yumurta kullandık. Şu anda talepte yüzde 25'lik bir artış olduğunu söylemek mümkün."

Türkiye'nin dünyanın önemli yumurta üreticilerinden biri olduğuna dikkati çeken Girit, talep artışına karşı tedarik noktasında aksilik olmayacağını dile getirdi.

Ekiz Yumurta Satış Direktörü Ümit Gönen de koronavirüs sürecinde iç piyasadaki satışlarının yüzde 25 arttığına değindi.

Çalışan hane halkının normalde evde tek öğün yediğini hatırlatan Gönen, "Karantina döneminde 3 öğünü evde yiyoruz. Kahvaltıyı da ailece yapıyoruz, doğal olarak yumurta soframızda oluyor." ifadesini kullandı.

Bu süreçte pastorize edilmiş sıvı yumurta satışlarının düştüğüne işaret eden Gönen, bunun nedenin ise markette satışı yapılan keklerin artık evlerde yapılmasından kaynaklandığını aktardı.

Yumurta tüketiminin ramazan ayında da arttığını vurgulayan Gönen, özellikle sahurda daha çok tercih edildiğini söyledi.

- "İhracatta yaşanan düşüşü iç piyasayla dengeledik"

Gordo Yumurta Satış Müdürü Zafer Gürlüoğlu da "evde kal" çağrılarının yapıldığı bu süreçte hızlı tüketim ürünlerinin arttığını ifade etti.

Firma olarak yumurta satışlarının yüzde 20'nin üzerinde artığını anlatan Gürlüoğlu, "Son yıllarda Türkiye'nin iç tüketiminde bir düşüş söz konusuydu. Biz şu anda eski oranları yakaladık. Bu dönemde fiyatlar bir miktar arttı ama nedeni girdi maliyetlerinden kaynaklandı. İhracatta yaşanan düşüşü iç piyasayla dengeledik." dedi.

Kovid-19 sürecinde tüketicinin yumurtada paket tercihinin de değiştiğini dile getiren Gürlüoğlu, şu anda daha çok 30'lu grupların daha çok satıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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