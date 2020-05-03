1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Barış Pınarı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi
 03 Mayıs 2020 12:18
Yazdır
Barış Pınarı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Barış Pınarı bölgesinde Tel-Abyad yerleşim yerinin güneybatısındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, üzerinde doçka yüklü araçlarla taciz ateşi açıldı. Bu faaliyetle koordineli olarak başka bir istikametten de sızma girişiminde bulunuldu.

Bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırıya katıldığı tespit edilerek, derhal tüm harekat merkezleri bilgilendirildi ve birlikler alarm durumuna geçirildi.

Bölgedeki ateş destek vasıtaları ve hafif silahlarla teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri meşru müdafaa kapsamında ateş altına alındı. İsabetli atışlar sonucunda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. TSK birliklerinde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmedi.

Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
04 Mayıs 2020 22:16		 Adana'da 3 FETÖ tutuklusu ev hapsi kararıyla tahliye edildi
04 Mayıs 2020 18:08
Siirt'te mayına basan asker şehit oldu
04 Mayıs 2020 12:23		 PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 1 tutuklama
04 Mayıs 2020 12:18
Bitlis'ten acı haber! 2 asker şehit
02 Mayıs 2020 22:01		 MİT operasyon düzenledi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
02 Mayıs 2020 16:37
İkna edilen 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
02 Mayıs 2020 15:52		 Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi 'mahrem imamlık' da yapmış
02 Mayıs 2020 12:36
FETÖ, 'kumpas soruşturmaları' savcısının kardeşi ve avukatına para göndermiş
02 Mayıs 2020 11:51		 FETÖ'nün Kacsaatolduson adlı hesabının yöneticisi yakalandı
01 Mayıs 2020 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu21:24 - Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
7 ile giriş-çıkışlarin açılması 1
somali'ye solunum cihazı yardımı yapılması 1
geldik evde yoktunuz 2
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 1
buralar hep dutluktu 3
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 2
Ahmet şık'ın hdp'den istifa etmesi 2
yatırım araçları 2
brezilya 1
mem.net sözlük cafe 3
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam