Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımına devam edilen 2 bin yataklı hastaneye ilişkin son dakika paylaşımı geldi
|03 Mayıs 2020 12:40
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Hastanelerle ilgili yapım çalışmalarının yer aldığı bir videoda paylaşan Erdoğan, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız." dedi.
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