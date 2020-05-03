İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu virüsten hayatını kaybetti
|03 Mayıs 2020 13:30
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Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti.
Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla 7'den 70'e inananların gönlünde taht kuran ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, 24 Nisan'da, Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Döngeloğlu, Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik, 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda, Döngeloğlu'nun Covid-19'a yakalanmasını "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" şeklinde paylaşmıştı.İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı
Ömer Döngeloğlu kimdir?
Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat), Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.
İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.
Ömer Döngeloğlu eserleri:
Peygamberin İzinde
Allah'a Adanmış hayatlar
Yeryüzünün yıldızları
Sözün Miracı; DUA
Allah Resulünü görenler
Peygamberimizin Dostları
Mus'ab bin Umeyr
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