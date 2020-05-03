İspanya'da günlük en düşük ölü sayısı kayıtlara geçti
İspanya'da korona virüs salgını nedeniyle son bir günde 164 kişinin hayatını kaybettiği, bunun 7 haftadır kaydedilen en düşük ölü sayısı olduğu belirtildi.
|03 Mayıs 2020 13:04
|Yazdır
İspanya'da korona virüs salgını nedeniyle son bir günde 164 kişinin hayatını kaybettiği, bunun 7 haftadır kaydedilen en düşük ölü sayısı olduğu belirtildi.
Avrupa'da en fazla korona virüs vakasının görüldüğü İspanya'da 18 Mart'tan bu yana günlük ölü sayısında en fazla düşüş kayıtlara geçti. İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir günde 164 kişini hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 25 bin 264'e yükseldi. Bakanlık açıklamasında, ülkedeki toplam vaka sayısının ise 884 artarak 217 bin 466'ya yükseldiği belirtildi.
Avrupa'da en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da ise açıklanan son verilere göre ölü sayısı 28 bin 710'a, toplam vaka sayısı 209 bin 328'e yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak
04 Mayıs 2020 21:44
|Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 567 bini aştı
04 Mayıs 2020 16:26
|DSÖ uyardı... Aşı bulunana kadar dikkat edilmesi gerekiyor
04 Mayıs 2020 14:52
|Çin, Kovid-19'un Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor
04 Mayıs 2020 14:47
|Trump'tan koronavirüsten 80 ila 90 bin ölüm olabilir tahmini
04 Mayıs 2020 06:41
|İtalya yarın 2. Aşama'ya geçiyor
03 Mayıs 2020 23:36
|Koronavirüse dair umut verebilecek gelişme
03 Mayıs 2020 16:36
|DSÖ'den Türkiye'deki yaşlı bakımına övgü
03 Mayıs 2020 11:24
|İngiltere'de hükümet Johnson'ın ölme ihtimaline karşın acil eylem planı yapmış
03 Mayıs 2020 10:33
|Koronavirüste en çok ölümün olduğu ülkeler?
03 Mayıs 2020 10:07