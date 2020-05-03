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İspanya'da günlük en düşük ölü sayısı kayıtlara geçti

İspanya'da korona virüs salgını nedeniyle son bir günde 164 kişinin hayatını kaybettiği, bunun 7 haftadır kaydedilen en düşük ölü sayısı olduğu belirtildi.
 03 Mayıs 2020 13:04
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İspanya'da günlük en düşük ölü sayısı kayıtlara geçti

İspanya'da korona virüs salgını nedeniyle son bir günde 164 kişinin hayatını kaybettiği, bunun 7 haftadır kaydedilen en düşük ölü sayısı olduğu belirtildi.

Avrupa'da en fazla korona virüs vakasının görüldüğü İspanya'da 18 Mart'tan bu yana günlük ölü sayısında en fazla düşüş kayıtlara geçti. İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir günde 164 kişini hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 25 bin 264'e yükseldi. Bakanlık açıklamasında, ülkedeki toplam vaka sayısının ise 884 artarak 217 bin 466'ya yükseldiği belirtildi.

Avrupa'da en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da ise açıklanan son verilere göre ölü sayısı 28 bin 710'a, toplam vaka sayısı 209 bin 328'e yükseldi.
İhlas Haber Ajansı
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