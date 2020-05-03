1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen, engelini unuttu sağlık çalışanları için seferber oldu

Batman'da Yavuz Selim Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve bilişim teknolojileri öğretmeni bedensel engelli Orhan Yorulmaz, okulda ve evinde sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor
 03 Mayıs 2020 13:10
Yazdır
Öğretmen, engelini unuttu sağlık çalışanları için seferber oldu

Batman'da okul idarecisi ve öğretmen bedensel engelli Orhan Yorulmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için hem okulda hem de evinde siperli maske üretiyor.

Yavuz Selim Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve bilişim teknolojileri öğretmeni Yorulmaz, Kovid-19'a karşı ön cephede mücadele yürüten sağlık çalışanları için okula ve evine kurduğu 3D yazıcılarla maske üretimi yapıyor.

Mesai saatleri içerisinde okulda üretim yapan Yorulmaz, akşamları da evinin adeta atölyeye dönüştürdüğü salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Evde eşi ve çocuklarından da destek alan Yorulmaz'ın ürettiği siperlikler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ediliyor.

- "Engel hiçbir şeye engel değildir"

Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadeleye katkı sağlamak istediğini söyledi.

Bu kapsamda sağlık çalışanları için 3D yazıcı ile maske ürettiğini ifade eden Yorulmaz, "Ülkemizde zorlu bir süreç yaşanıyor. Sağlık çalışanlarımız canlarını ortaya koyarak cephenin en ön safında çalışıyor. Engel hiçbir şeye engel değildir. İnsanüstü bir gayretle çalışan sağlık çalışanlarına bu şekilde yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Yorulmaz, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak üretim yaptığını ifade ederek, evinin salonunu adeta atölyeye çevirdiğini aktardı.

Ürettiği siperliklerin parçalarını eşi ve çocuğu ile birleştirerek kullanıma hazır hale getirdiğini anlatan Yorulmaz, günde ortalama 20 siperlik ürettiğini belirtti.

Yorulmaz, şu ana kadar 100 maske ürettiğini, çalışmasını hem okulda hem de evinde sürdüreceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da öğretmenler günde 3 bin maske üretiyor
04 Mayıs 2020 19:28		 Ek ders görüş yazıları neden tüm il milli eğitimlere yazılmıyor
04 Mayıs 2020 14:30
Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor
03 Mayıs 2020 11:32		 Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu
03 Mayıs 2020 11:00
Öğretmenlerden Bakan Selçuk'a doğum günü süprizi
01 Mayıs 2020 16:06		 İmmun plazma ile koronayı yenen öğretmen: Evde kalsınlar hayatta kalsınlar
30 Nisan 2020 16:43
MEB, iki faaliyeti daha ek ders kapsamına aldı
30 Nisan 2020 13:38		 MEB, İlksan'ı eleştiren öğretmenlere soruşturma açmaya başladı
29 Nisan 2020 16:19
Öğretmenden öğrencilerine motosikletiyle ödev servisi
29 Nisan 2020 16:14		 MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı
29 Nisan 2020 03:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu21:24 - Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 1
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 1
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 1
ekpe udoh 1
ömer döngeloğlu 6
nutella vs torku banada vs nuga vs çokokrem vs sagra 2
ulaşgkc 3
ekmek kokusu 2
Kendini öven kişi 2
deniz 1
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam