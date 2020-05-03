Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti devam ediyor
|03 Mayıs 2020 22:41
|Yazdır
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de taksiciler, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşımaya devam etti. Hizmetten sağlık çalışanları oldukça memnun kaldı.
İstanbul Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) tarafından 300 taksi, 50 kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor.
Hizmetten dolayı taksicilere teşekkür eden sağlık çalışanı Emrah Aslan, "Öncelikle böyle önemli bir hizmete vesile oldukları için tüm taksicilere çok teşekkür ediyorum. Toplumsal dayanışmanın çok güzel bir örneğini gösteriyorlar kendileri. Ülkemizde de çok güzel çalışmalar oluyor. Bu uygulamadan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
4 Mayıs'tan itibaren sağlık çalışanları, başhekimliklerinden alacakları yazı ile telefon uygulamasıyla evden işe, işten eve ücretsiz ulaşım sağlayabilecekler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
04 Mayıs 2020 21:08
|Denizli'de tedirgin eden görüntü! Alg patlaması yaşandı
04 Mayıs 2020 20:59
|Yılmaz Özdil'in villasında 'kaçak yapı' soruşturması
04 Mayıs 2020 20:50
|İstihdamda son sıralarda olan Tunceli, atağa geçti
04 Mayıs 2020 19:23
|Valilik: Ramazan bayramında gelmeyin, karantinaya alınırsınız
04 Mayıs 2020 15:25
|Van Valiliği, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
04 Mayıs 2020 12:47
|İlçede vakalar arttı... Belediye başkanı sebebini açıkladı
04 Mayıs 2020 12:04
|TEM'de çocukların tehlikeli oyunu
04 Mayıs 2020 10:42
|3 bakanlık devrede, çay hasadına formül aranıyor
04 Mayıs 2020 09:55
|Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
04 Mayıs 2020 09:35