Koronavirüsü yenen 64 yaşındaki doktoru meslektaşları alkışladı
|03 Mayıs 2020 14:31
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Edirne'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 64 yaşındaki doktoru tedavi gördüğü hastaneden meslektaşları alkışlarla uğurladı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar'a, 30 Mart'ta koronavirüs tanısı konuldu.
Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Akpınar'ın durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı.
Dr. Akpınar, mesai arkadaşlarının çabaları ve desteğiyle koronavirüsü yenmeyi başardı.
Tedavisi tamamlanarak taburcu olan Akpınar'ı meslektaşları alkışlayarak hastaneden uğurladı.
Akpınar, kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarına dönerek, "Meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk vurulan nefer olarak yerden aldınız beni taşıyıp tekrar ayağa kaldırdınız, sonsuz teşekkürler ediyorum." diye konuşması, duygu dolu anlar yaşattı.
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