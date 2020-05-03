Muhtarı ve eşini öldüren şahıs ölü olarak bulundu

Rize'nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası olan 3 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs bu sabah ölü olarak bulundu. Şahsın işlediği cinayetler sonrası intihar ettiği düşünülüyor.

Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan tartışma 4 ölümle sonuçlandı. İlçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile amcasının oğlu Hasan Dalyanoğlu arasında çıkan tartışmada, Hasan Dalyanoğlu muhtar akrabası Osman Dalyanoğlu ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile diğer bir akrabası Şerife Dalyanoğlu'na silahla ateş etti. Muhtar Osman Dalyanoğlu (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu (50) olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna kurşunlar isabet eden Şerife Dalyanoğlu da Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dalyanoğlu, dün gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan zanlı Hasan Dalyanoğlu'nun ise bugün öğle saatlerinde Dalyanoğlu Mezarlığı mevkiinde cansız bedeni bulundu. Ölen 3 kişi için mezar yeri kazan şahıs, yerde yatan birisini gördü. Şahsın yanına gittiğinde ise yerde cansız yatan kişinin olayın zanlısı Hasan Dalyanoğlu olduğu ortaya çıktı. Dalyanoğlu'nun işlediği cinayetler sonrasında pişman olarak intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.