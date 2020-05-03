89 yaşında koronavirüsü yenen amca: Bomba gibiyim
Sağlık çalışanının 'İyi misin?' sorusuna Hüseyin Aktaş'ın, 'Çok iyiyim. Bomba gibiyim.' yanıtı gülümsetti
|03 Mayıs 2020 14:41
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Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 89 yaşındaki kişi taburcu edildi.
Kovid-19 testleri pozitif çıkan Hüseyin Aktaş, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Aktaş'ın, çıkmaya hazırlandığı sırada bir sağlık çalışanı ziyaretine geldi.
Sağlık çalışanının, "İyi misin?" sorusuna Aktaş'ın, "İyiyim, çok iyiyim. Bomba gibiyim, bomba gibi elhamdülillah." yanıtı gülümsetti.
Bir isteğinin olup olmadığının sorulması üzerine Aktaş, "Bir isteğim yok. Allah'ıma bin şükür. Gayet iyiyim, sağlığım da sıhhatim de çok iyi, sağolun." dedi.
Aktaş, işlemlerinin ardından evine uğurlandı.
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