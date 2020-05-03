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2020 \ İçişleri Bakanlığı Genelgeleri

31 ile yönelik giriş çıkış kısıtlaması uzatıldı... Kabinede görüşülecek

İçişleri: 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı
 03 Mayıs 2020 14:45
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31 ile yönelik giriş çıkış kısıtlaması uzatıldı... Kabinede görüşülecek

İçişleri Bakanlığı, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş/ çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı; yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00' a kadar uzatıldı

Bakanlığımızca 18.04.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" konulu genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılan tüm giriş/çıkışlar 03 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 24.00'a kadar sınırlandırılmıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 İlde uygulanan şehir giriş/ çıkış kısıtlaması ile ilgili karar; 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacaktır.

Ancak Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak'ta şehir giriş/çıkış kısıtlamalarının 03 Mayıs Pazar günü, saat 24.00 itibariyle sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 04 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır.

Söz konusu uzatma kararına ilişkin valiliklerimizce gerekli önlemler alınmıştır. Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.
Anadolu Ajansı
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