Kilis'te korona virüsten ilk ölüm yaşandı
Kilis'te korona virüs tedavisi gören 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
|03 Mayıs 2020 14:48
|Yazdır
Kilis'te korona virüs tedavisi gören 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Kilis'te uzun yıllar din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik öğretmenliği ile okullarda idarecilik yapan Selim Başaran (72), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kilisliler tarafından sevilen ve Kilis Musiki Cemiyeti'nde çeşitli konserlerde yer alan Başaran'ın 1 ay önce ziyarete gelen yakınlarından bulaşan korona virüs nedeniyle hastanede yattığı öğrenildi.
Kilis'te korona virüsten ölen ilk kişi olan evli ve iki çocuk babası Başaran'ın cenazesi, defnedilmek üzere Osmaniye'ye gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
04 Mayıs 2020 21:08
|Denizli'de tedirgin eden görüntü! Alg patlaması yaşandı
04 Mayıs 2020 20:59
|Yılmaz Özdil'in villasında 'kaçak yapı' soruşturması
04 Mayıs 2020 20:50
|İstihdamda son sıralarda olan Tunceli, atağa geçti
04 Mayıs 2020 19:23
|Valilik: Ramazan bayramında gelmeyin, karantinaya alınırsınız
04 Mayıs 2020 15:25
|Van Valiliği, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
04 Mayıs 2020 12:47
|İlçede vakalar arttı... Belediye başkanı sebebini açıkladı
04 Mayıs 2020 12:04
|TEM'de çocukların tehlikeli oyunu
04 Mayıs 2020 10:42
|3 bakanlık devrede, çay hasadına formül aranıyor
04 Mayıs 2020 09:55
|Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
04 Mayıs 2020 09:35