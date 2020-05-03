Bugün karantinaya alınan ve karantinası sona eren yerler

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan baba oğulun temas ettiği düşünülen iki apartman karantina altına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Güzel Yayla Sokağındaki F1 ve F2 bloklarına kapıcılık hizmeti veren kişi ile oğlunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Baba ve oğlu tedavi altına alınırken, iki apartmanda ise önlem amacıyla 14 günlük karantina başlatıldı.

Apartman sakinlerinin bu süreçteki ihtiyaçları valilikçe karşılanacak.

BURDUR

Burdur'un Bucak ilçesinde, başka bir ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının temaslı olduğu tespit edilen 6 bina için karantina kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çeltikçi ilçesinde Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin temas ettiği bazı vatandaşların Bucak'ta olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla ilçede toplam 16 dairenin bulunduğu 6 bina, yeni bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındı.

Fatih, Sanayi, Mimar Sinan ve Mehmet Akif mahallelerindeki binaların giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatıldı, binalarda polis ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Çeltikçi ilçesinde 27 Nisan'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, iki mahalle karantinaya alınmıştı.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak'ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 14.00 itibarıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak'ta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

MANİSA

Manisa'da karantina uygulanan bir mahallede, tedbirin bir süre daha devam etmesi, bir sokakta ise bu gece itibarıyla sonlandırılması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 Nisan'da başlatılan ve bu gece sona ermesi beklenen karantina uygulaması, 15 Mayıs'a uzatıldı.

Demirci ilçesinde de Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokağı'nda 12 Nisan'da başlayan ve 7 gün uzatma kararı alınan karantinanın, sürenin sona erdiği bu gece 00.00'da kaldırılmasına karar verildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Kömürcü Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Akhisar ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi 03.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.05.2020 tarihli ve 2020/36 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır."

KARANTİNASI SONA EREN YERLEŞİM YERLERİ

KAYSERİ

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı 600 haneli Akmescit kasabasının karantinası sona erdi.

Covid19 virüs salgınından ötürü karantinaya alınan Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit kasabasında hayat normale döndü. 14 gün boyunca karantina altında tutulan Akmescit kasabasında muhtar Fahrettin Kılıç ve aza ekibi, kasaba halkının ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

14 günlük karantina süresi sona ermesi kasaba halkında moralleri yükseltti. Akmescit muhtarı Fahrettin Kılıç, "Kasabamız ile ilgili karantina kararı alındıktan sonra jandarma ekipleri ile birlikte yolları kapattık. Vefa Grubu ile omuz omuza vererek 14 gün boyunca vatandaşımızın isteklerine karşılık vermeye çabaladık. Kasaba halkının isteklerini listeleyip üs bölgesine ilettik. Bu zaman zarfında Bünyan Belediyesi 6 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıtımı yaptı. Sonrasında kasaba fırını hizmete girdi ve diğer günlerde ekmek ihtiyacını karşıladı. Kasabamız içerisinde 14 günlük süre boyunca yeme içme ihtiyacı açısından bir sıkıntı olmadı. Sadece çiftçilik yapan insanlar, tarlaya gidip gelememenin, tarlayı ekip biçememenin sıkıntısını yaşadı. Çok şükür ki, karantina sürecini kazasız belasız atlattık. Kasabamızın karantinada olduğu süreçte devletimiz her koluyla buradaydı, vatandaşının yanındaydı. Bu süreçte Devletimize ve yurt dışında bulunup da kasaba halkına maddi manevi destek veren vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

14 günlük karantina süreci boyunca bazı kişilerin kurallara riayet etmediği için ceza aldığını da söyleyen muhtar Fahrettin Kılıç, "Kasabamızda çok şükür Covid19 virüsü taşıyan kimse yok. İlk gün 9 kişiye test yapıldı. Bulgular pozitif noktada olunca ikinci gün yeni bir test yapıldı. Bu kez şüpheli sayısı 4'e indi. Sonrasında Hastane süreci başladı. Şu an evde izolasyon yapan kişiler var ancak Covid19 virüs taşıyan kimse yok. Bu da Akmescit kasabamız için sevindirici bir durum. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu virüsten uzak bir yaşam süreriz. Bu vesile ile herkese geçmiş olsun diliyorum" açıklaması yaptı.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan itibaren uygulanan karantina, bu gece saat 24.00'te sona erecek.

Kaymakam Ömer Sevgili, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 30 günlük karantina sürecinin, ilçede aniden ortaya çıkan ve hızla yayılan virüsün hızını keserek kontrol altına alınmasını sağladığını belirtti.

Önlemler sayesinde karşılaşılabilecek büyük bir felaketin önüne geçildiğini vurgulayan Sevgili, şunları kaydetti:

"4 Mayıs itibarıyla ilçemizde uygulanan karantina, bu gece saat 24.00'ten sonra kalkacak. Bu, ilçemizde virüsün bittiği anlamına gelmemektedir. Kış aylarında Adana merkezde kalıp yazın Tufanbeyli'ye gelen hemşehrilerimin bir müddet daha yerlerinde kalmalarını rica ediyorum. 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması devam etmektedir. Bu vatandaşlarımızın Adana merkeze veya Tufanbeyli'ye seyahat etmesi yasaktır. Kolluk kuvvetlerimizin bunları tespiti sonucunda bunlara idari para cezası uygulanacaktır."

Sevgili, kendisinin de karantina sürecinde ailesiyle kurallara uyduğunu bildirerek, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini, sosyal mesafe kuralına uyulmasını ve maskesiz dışarıya çıkılmamasını istedi.

SAMSUN

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir mahallede karantina uygulaması yarın sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Nisan'da karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde son 14 günde yeni vaka görülmemesi üzerine 4 Mayıs saat 07.00'den itibaren karantinanın kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Yabancılar Pazarı'nın ikinci bir talimata kadar kapalı kalmasının kararlaştırıldığı da bildirildi.