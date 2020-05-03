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Devlet destekli yerli video konferans programları

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kurum ve firma faaliyetlerini telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Çok sayıda kamu kurumu ve finans şirketi ise veri merkezleri Türkiye'de bulunmayan global yabancı sistemler yerine yerli imkanlarla üretilen telekonferans sistemlerine yöneliyor. İşte veri güvenliğini ön planda tutan o firmalar ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanan telekonferans sistemleri...
 03 Mayıs 2020 16:07
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Devlet destekli yerli video konferans programları

Veri güvenliğini ön planda tutan firmalara olan giderek artıyor. Bu yazılımlar zaten kullanılıyordu ama salgında önemleri daha da arttı.

Savunma Sanayi Başkanlığının desteklediği çok sayıda yerli firma çözüm üretiyor.

Bunlardan birisi Karel Telekonferans... Karel, 25 kişiye kadar bulutta konferans imkanı sunuyor. Kamu tarafından tercih ediliyor.
https://www.karel.com.tr/video-konferans/sikca-sorulan-sorular

Gais bir diğer yerli yazılım üreten firma. Uçurtma adlı bir marka yarattı. Gais Ceo'su Osman Doğan yaptığı açıklamada, uluslararası firmaların sunucularının tamamen yurt dışında bulunduğuna dikkat çekiyor. Doğan bir NTV'de yaptığı açıklamada "Yabancı yazılım kullanan öğrencilerin, öğretmenlerin, şirket çalışanlarının bütün kişisel bilgileri de Türkiye sınırları dışındaki veri merkezlerinde tutuluyor. Bunun ileride nasıl bir risk oluşturacağı henüz bilinmiyor." dedi.
https://gaissecurity.com/urun/guvenli-web-konferans-sistemi

Bir diğer programda İvme. May Siber Ürün Müdürü Onur Tan, İzme'nin güvenliğe çok önem verdiğine dikkat çekerek "Güvenli video konferans sistemleri talep edenlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.
https://www.ivmetech.com/

Covid-19 sürecinde en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen ve yabancı uygulamalardaki güvenlik açıklarıyla gündemde olan "Video Konferans Ürünleri" için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, içinde bulunduğumuz dönemde uzaktan çalışmanın getirdiği güvenlik risklerine karşı, üye firmalarının ürettiği güvenli yerli video konferans ürünlerinin kullanımını artırmayı hedefliyor.

Kümelenme üyesi firmalar tarafından geliştirilen yerli video konferans ürünleri kamu ve özel sektör tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bir çok kurum tarafından kullanılmaya başlanan ürünler, görüntülü toplantıların yanı sıra uzaktan eğitim sürecinde de ihtiyaçları karşılayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Her alanda yerlileştirme çalışmalarımız sürüyor. Yerli video konferans ürünlerini geliştiren Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi Karel, Gais, May Siber, Bites, YD Yazılım, 12M, Liberta, ICTerra, Nettsi ve Havelsan firmalarını tebrik ediyorum. Geliştirmeye ve üretmeye devam!" şeklinde konuştu.
Memurlar.Net
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