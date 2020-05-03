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Uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alan açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerin, uzaktan eğitime hızla geçiş sağladığını belirterek, "Bahar dönemindeki derslerin yüzde 90'ının uzaktan öğretimle açıldığı, uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alanın 'Sosyal Bilimler' olduğu tespitlerimizin yer aldığı değerlendirmemizi kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.
 03 Mayıs 2020 16:14
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Uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alan açıklandı

Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabı Twitter'dan, YÖK olarak, koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerde verilen uzaktan öğretim süreçlerinin mevcut durumunu tespit etmek ve daha da iyileştirilmesi faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere veri analizi çalışması yaptıklarını açıkladı.

'UZAKTAN ÖĞRETİMİN EN YOĞUN UYGULANDIĞI ALAN SOSYAL BİLİMLER'

Salgın sürecinde üniversitelerdeki uzaktan eğitimin bir aylık durum tespitini yaptıklarını belirten Saraç, "127 devlet ve 62 vakıf olmak üzere toplam 189 üniversiteden elde ettiğimiz farklı alanlardaki bütün verileri değerlendirerek, salgın sürecinde üniversitelerdeki uzaktan eğitimin bir aylık durum tespitini yapmış olduk. Üniversitelerimizin uzaktan öğretime hızlı geçiş sağladığı, bahar dönemindeki derslerin yüzde 90'ının uzaktan öğretimle açıldığı, uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alanın 'Sosyal Bilimler' olduğu vb. tespitlerimizin yer aldığı değerlendirmemizi kamuoyu ile paylaşıyoruz" paylaşımında bulundu.

Saraç, YÖK olarak, güçlü koordinasyon, esnek, çerçeve kararlar ve düzenlemeler ile bu zorlu süreci üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirterek, değerlendirme ve tespit için bu tarz çalışmalara devam edeceklerini aktardı.
DHA
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