Elazığ'da 4,0 büyüklüğünde deprem
AFAD: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|03 Mayıs 2020 16:41
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.25'te Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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