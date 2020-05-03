Bartın'a gelenler 14 gün karantinaya alınacak
|03 Mayıs 2020 17:11
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Bartın Valiliği, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve yazlık konaklama için Bartın'a gelenlerin yurtlarda 14 gün karantinaya alınacağını açıkladı.
Bartın Valiliğinin salgının kontrol altında tutulması ve yayılımını azaltmak için aldığı kararlar neticesinde 7 gündür pozitif vakanın rastlanmadığı ilde radikal bir karar daha alındı.
Bartın Valiliği, şehir dışında yaşayan vatandaşlara Ramazan Bayramı ve yazlık konaklama için Bartın'a gelme planı yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bu tür durumlarda yurtlarda 14 günlük karantina uygulaması yapılacağı belirtilen açıklamada, "Ramazan Bayramı ve yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle yazlık konaklama amaçlı Bartın'a gelme planı yapılmaması, illerden bir şekilde çıkış yaparak gelecek olan hemşehrilerimizin ilimize girişte öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alınacağı, bu süre sonunda Bartın'daki evlerine gitmelerine izin verileceğinin bilinmesi rica olunur" denildi.
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