Samsun'da sağlık çalışanlarına iftar ve sahur yemeği desteği
|03 Mayıs 2020 17:26
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına her gün iftar ve sahurluk yiyecek desteğinde bulunuyor.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, basın mensuplarına, koronavirüs salgını süresince hiçbir talebi geri çevirmediklerini söyledi.
Salgınla, halkla el ele vererek mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Demir, "Salgının başladığı ilk günden itibaren aynı titizlik ve özveri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm ilçelerimizde özellikle dezenfekte çalışmasına büyük önem verildi. Zabıta ekiplerimiz market, fırın, pastanelerin yanı sıra temizlik maddeleri satan iş yerlerini de sıkı bir şekilde denetledi. Belediyemiz gıda, eldiven, maske ve dezenfektan dağıtımları aksaklık yaşanmadan gerçekleştirildi." dedi.
Salgın boyunca işsiz kalan veya günlük olarak ekmeğini kazanmaya çalışanlara da yardım eli uzattıklarını dile getiren Demir, şöyle devam etti:
"Samsun'da 12 binin üzerinde insanımıza yardım ulaştırdık. Pandemi sürecinde fedakarca çalışarak binlerce hayat kurtaran sağlık çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerimize de çeşitli destekler sağladık. Otel ve kamu misafirhanelerinde kalan sağlık çalışanlarımız ile görevlerini büyük başarıyla sürdüren kolluk kuvvetlerimiz için iftar yemeği veriyor, sahurluk yiyecek desteğinde bulunuyoruz."
- "Olumsuz algı oluşturanlara karşı yasal hakkımızı kullanacağız"
Demir, salgın sürecini ilk andan itibaren alınan tedbirler ve gerçekleştirilen uygulamalar ile çok iyi yönettiklerine işaret ederek, "Buna karşın, yardım taleplerine olumsuz yanıt verdiğimiz şeklinde açıklama yaparak algı oluşturmak isteyenlerin acizliklerine de şahit oluyoruz. Salgının ilk gününden itibaren ortaya koyduğumuz mücadele ve sonuçları bu denli ortada iken olumsuz algı oluşturarak halkımızın kafasını karıştırmayı görev edinenlere yasal hakkımızı kullanacağız." şeklinde konuştu.
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