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'5 il riskli' dedi, tsunami uyarısı yaptı

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski 2'nci Başkanı Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem beklediklerini açıklayarak, "Şu anda bir sıkıştırma söz konusu, yani Afrika levhası Anadolu'ya hareket ediyor. 7 büyüklüğündeki depremin oluşmasından dolayı tsunami de beklenecektir" dedi. Yüklü, Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Aydın'ın da Akdeniz'deki yayda oluşacak depremde risk taşıyacak iller olduğunu vurguladı.
 03 Mayıs 2020 17:35
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'5 il riskli' dedi, tsunami uyarısı yaptı

Akdeniz'de Yunanistan'a ait Girit Adası'nın güneyinde dün saat 15.51'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.54'te Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 16 km olduğu ifade edilirken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski 2'nci Başkanı Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem beklediklerini, Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Aydın'ın riskli iller arasında yer aldığını kaydetti. Yüklü, 7'nin üzerinde beklenen depremin sahil kesiminde tsunami etkisi yapacağını kaydetti.

AFRİKA LEVHASI ANADOLU'NUN ALTINA DALIYOR

Son günlerde depremin meydana geldiği noktanın Helen-Girit Yayı dedikleri kısım olduğunu aktaran Atakan Yüklü, tarihsel zamanda bölgede çok sayıda deprem olduğunu belirtti. Yüklü, "Ünlü İtalyan Hezarfen Leonardo Da Vinci, 1489 yılında oluşan depremde denizin yarıldığını 3 saat boyunca denize su döküldüğünü söylüyor. O bölge deprem üreten bir bölge, çünkü Afrika levhası orada Anadolu'nun altına dalıyor" dedi.

DEPREM BİLİM KURULU OLUŞTURULMALI

Türkiye'de daha önce büyük depremler olduğunu kaydeden Yüklü, "Bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Deprem olacak mı olmayacak mı tartışmasından ziyade depreme karşı ne yapıyoruz? Nasıl hazırlık yapıyoruz, öncesinde onu tartışmalıyız. Şu anki koronavirüs salgını için nasıl ki Bilim Kurulu üyeleri var, deprem için de Deprem Bilim Kurulu üyelerinin olması gerekiyor. Bunu her bölge için yapmalıyız. Bu çalışmaları yapacak üniversitelerimizde yeterli sayıda akademisyenimiz var. Jeofizik, jeoloji mühendislerinin içinde olacağı bilim kurulu oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

DEPREMDEN TERK EDİLMİŞ ANTİK KENTLER GÖRÜYORUZ

Binaların incelenmesi ve hasarsız yapı tespitlerinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Yüklü, çürük elmaların ayıklanması gerektiğini ifade etti. Atakan Yüklü, incelemelerin maliyetinin çok düşük olduğunu dile getirerek, "Deprem öldürmüyor, ihmalkarlığımız öldürüyor. Helen Yayı dediğimiz bir yay var. Burada depremler sıklıkla oluyor. Antik kentlere de baktığınız zaman, depremden terk edilmiş kentler görüyoruz. Bu durum tsunamiyi de beraberinde getirir. Bizim 1999 yılı öncesinde yapılmış yapıları elden geçirmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde bunların incelenmesi lazım ki riskli binalardan insanlarımızı tahliye edelim" dedi.

5 RİSKLİ İL

Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Aydın'ın Akdeniz'deki yayda oluşacak depremde risk taşıyacak iller olduğunu vurgulayan Atakan Yüklü, "Sahilde bulunan illerde tsunami tehlikesi de olacaktır. Gevşek zeminler dediğimiz alüvyon zeminlerde sıvılaşmadan dolayı daha hızlı bir yıkım söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

7'NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLİYORUZ

1900 yılından itibaren 150 binden fazla insanı depremden kaybettiklerini belirten Yüklü, "Bölgede 7'nin üzerinde deprem bekleniyor. Helen-Girit Yayı dediğimiz kısımda 7'nin üzerinde büyük bir deprem bekleniyor. Şu anda 6.5 şiddetinde depremlerin olması, depremin enerjisinin boşalacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bunlardan binlerce olması gerekiyor ki siz oradaki enerjiyi boşaltabilesiniz. Şu anda bir sıkıştırma söz konusu, yani Afrika levhası Anadolu'ya hareket ediyor. 7 büyüklüğündeki depremin oluşmasından dolayı tsunami de beklenecektir" diye konuştu.
DHA
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