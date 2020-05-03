Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi
|03 Mayıs 2020 17:46
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Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu.
Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
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