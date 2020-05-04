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Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
 04 Mayıs 2020 09:30
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Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda, öğretmenler dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri, MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği 30.04.2020 tarih ve 6703910 sayılı yazıyla, öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının Mayıs ayı içerisinde alınmasını ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

İŞTE O YAZI

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

Yönetmeliğin 32. maddesinde; "(1)Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur."hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda Valiliklerce yapılacak işlemler ve açıklamalar;

1- İliniz okul ve kurumlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurulmak suretiyle münhal kadroların duyuruya çıkılması, duyuruya çıkılacak döner sermaye saymanı kadroları için Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınacaktır.

2- Başvuruda bulunacak personelin MEBBİS modülündeki bilgilerinin güncellenecektir.

3- Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilenlere, daha önce görev yaptıkları görev yerine aradan 4 (dört) yıl geçmeden tercih hakkı verilecektir.

4- 30 Eylül tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka okul/kurumlarda görevlendirilenlerin görev sürelerinin asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçirilmiş sayılacaktır.

5- Başvurusu alınan personelin yer değiştirmesinin, ilgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.

6- İl içinde isteğe bağlı yer değişikliği gerçekleştirilen personelin göreve başlama tarihlerinin MEBBİS modülüne işlenecektir.

Ayrıca başvuru sürecinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilecektir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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