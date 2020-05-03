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Bakan Kasapoğlu'dan karantinada kalan vatandaşlara mektup

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karantinada kalan vatandaşlara kitap ve mektup gönderdi
 03 Mayıs 2020 18:01
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Bakan Kasapoğlu'dan karantinada kalan vatandaşlara mektup

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği kitaplar ve mektuplar, Ağrı'da karantina yurtlarında kalan misafirlere dağıtıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 14 günlük karantina ve gözlem sürecinde bulunan Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen misafirlere boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun göndermiş olduğu kitaplar ve mektuplar her bir misafire ayrı ayrı teslim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gönderdiği mektubunda sabır ve fedakarlıkla bu sürecin atlatılacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yurdumuza hoş geldiniz. Bugüne dek ülkemizdeki evlatlarımıza yuva olan yurtlarımız, bugün sizlere ev sahipliği yapıyor. Sizleri burada çok daha güzel sebeplerle ağırlamayı dilerdik. Fakat bugün dünya gibi ülkemizin de içinde bulunduğu zor ve meşakkatli durum, yaşadığımız bu süreci zorunlu kıldı. İnanıyorum ki bu mücadeleyi el birliğiyle kazanacağız. O vakit, büyük bir özveriyle sizlere yuvalarını açan bu gençlerimizle, sizleri aynı sofrada buluşturacağımız organizasyonlar tertip edeceğiz.

Fakat öncelikle içinde bulunduğumuz süreci Kurallara uyarak başarıyla tamamlamalı ve muvaffak olmalıyız. Tarihin gördüğü en büyük sınavlardan birini veren insanlığın bu mücadeleden en yakın zamanda galip olarak ayrılmasını temenni ediyorum. Bu süreçte yol arkadaşlığı yapacağınızı ümit ettiğim bu kitap, size armağanımızdır. Beğenerek okumanızı dilerim. Tedbir, hayat kurtarır. Bu geçici ayrılık, çok daha güzel günler için mecburi bir moladır. Sabır ve anlayışınız için her birinize teşekkür ediyor; en kısa zaman da sağlıkla sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Allah'a emanet olunuz."

Yurtta karantinada kalan ve Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği mektup ve kitapları alan vatandaşlardan Can Kural, yurtta kendilerine verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Nesim Kural ise, "Ülkemiz çok güzel bir ülke. Taşına toprağına kurban oluruz. Her şeyden çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Buradaki personelimizden de Allah razı olsun" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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