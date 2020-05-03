Sivas Valisi: Ceza iptal edilmeyecek, kolaylık sağlayacağız
|03 Mayıs 2020 18:06
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Kağıt toplamak için çıktığı sokakta ceza yiyen gencin görüntüsü izleyenleri üzse de Sivas Valisi Salih Ayhan'dan gelen haber üzülenleri sevindirdi.
Sivas'ta polis ekipleri, Yenimahalle Menderes Caddesi üzerinde yaptığı denetimlerde motosikletle kağıt toplayan bir genci durdurdu. Yapılan kontrollerde 18 yaşındaki M.D.'nin ehliyetsiz olduğu ve motosikletinin trafik yönünden bazı kusurlarının bulunduğu tespit edildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan gence sokağa çıktığı için Kabahatler Kanunu çerçevesinde 392 TL, trafik kusurları yönünden ise 5 bin 78 TL olmak üzere toplamda 5 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.
Evini geçindirebilmek için çabalayan gencin ceza yedikten sonraki üzüntülü hali görenleri de üzmüştü. Sevindiren haber ise Sivas Valisi Salih Ayhan'dan geldi.
Ayhan, sosyal medya paylaşımında cezanın iptal edilmeyeceğini, ancak ödeme kolaylığı sağlanarak ehliyet alması için kendisine yardımcı olacaklarını duyurdu. Ayhan gencin ve ailesinin de hayatlarını idame ettirebilmeleri için kendilerine yardım yapılacağını belirtti. Vali Ayhan'ın bu açıklaması taktir toplarken takipçilerini ve gence üzülenleri sevindirdi.
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