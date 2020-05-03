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Babasını göremeyen minik Hüma, kapıda nöbet tuttu

Arnavutköy'de koronavirüs şüphesiyle evlerinde kendisini karantinaya alan babasını göremeyen 1,5 yaşındaki kızı, oda kapısı önünde nöbet tuttu. O anlar annesinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
 03 Mayıs 2020 19:18
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Babasını göremeyen minik Hüma, kapıda nöbet tuttu

Arnavutköy'de koronavirüs şüphesiyle evlerinde kendisini karantinaya alan babasını göremeyen 1,5 yaşındaki kızı, oda kapısı önünde nöbet tuttu. O anlar annesinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de yaşayan Erkan Temur, boğaz ağrısı ve ateş şikayetleriyle hastaneye gitti. Temur'a hastaneden koronavirüs şüphesi ile evde karantinada kalması gerektiği söylendi.

Erkan Temur kendisini evin bir odasında izole etti. Temur kendisini karantinaya aldığı süreçte bir süprizle karşılaştı. Temur'un 1.5 yaşındaki kızı Hüma, babasının odasına giremeyince ona küstü. Babasının odasının önünde tabure koyup oturan Hüma, Annesinin uyarıları ve "Baban iyileşince ona sarılacaksın" sözüyle sevindi.

Minik Hüma'nın babasının karantina sürecinin bitmesinin ardından yanından ayrılmadığı öğrenilirken, ikilinin tüm bu anları annesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA
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