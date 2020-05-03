İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen aile karantinaya alındı
İstanbul'dan Seyahat İzin Belgesi olmadan Kastamonu'ya gelen aile karantinaya alındı.
|03 Mayıs 2020 18:21
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İstanbul'dan Seyahat İzin Belgesi olmadan Kastamonu'ya gelen aile karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kastamonu girişinde durdurulan bir otomobilin İstanbul'dan yola çıktığı ve Küre ilçesine gitmekte olduğu belirlendi.
Jandarma ekipleri otomobilin sürücüsü M.S. ile eşi ve iki çocuğunun kente girişine izin vermedi.
İl merkezindeki bir yurda yerleştirilen ailenin burada 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.
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