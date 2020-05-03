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Sahte 'ölüm belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatı!
İstanbul'dan Ankara'ya sahte 'ölüm belgesi' düzenleyerek gelen 2 kişinin bulunduğu otomobilde 95 gram metamfetamin ele geçirdi.
|03 Mayıs 2020 18:41
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis, İstanbul'dan gelen otomobili durdurarak, seyahat belgesini inceledi.
Polis, İ.A.'nın verdiği 'ölüm belgesi'nin sahte olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, İ.A.'nın, dedesi ölmüş gibi sahte 'ölüm belgesi' hazırladığı ve bu yöntemle seyahat ettiği tespit edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine otomobilde arama yapan polis, 95 gram metamfetamin ele geçirdi. İ.A. ile Azeri uyruklu kadın F.M. gözaltına alındı.
2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin lira idari para cezası uygulandı.
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