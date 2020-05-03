501 kilo kaldıran ünlü oyuncu rekor kırdı
Game of Thrones'da The Mountain (Dağ) karakterini canlandıran Haför Julius Björnsson, Deadlift (bir ağırlığı kalça seviyesine kaldırma) Dünya Rekoru'nu eline geçirdi.
|03 Mayıs 2020 19:32
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs mutasyon mu geçirdi?
29 Nisan 2020 23:43
|Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Başka bir gezegenden hacca nasıl gidilecek?
26 Nisan 2020 18:41
|İç hastalıkları uzmanından cevap: Demir döküm tencerenin demir eksikliğine faydası yok
25 Nisan 2020 20:53
|Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti
25 Nisan 2020 17:14
|İletişim Başkanlığı: İstiklal Marşı'nı Balkonlardan okuyalım
22 Nisan 2020 22:41
|Hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinci
19 Nisan 2020 15:44
|Kim Milyoner Olmak İster'deki soru merak konusu oldu
13 Nisan 2020 21:47
|Canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
12 Nisan 2020 16:50
|Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı
10 Nisan 2020 00:08
|Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür videosu
09 Nisan 2020 19:34