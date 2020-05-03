1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memur, sağlıkçılar için evinde maske üretiyor

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olan ve hobi olarak resim, ahşap oymacılığı, kaynak işleri, alçı ve deri işçiliği yapan iki çocuk babası Bülent Akkuş, terzilikle ilgili daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen evinde sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. "Bir defa görmem yetti" diyen Akkuş, bin 400 maske üretti.
 03 Mayıs 2020 19:06
Yazdır
Memur, sağlıkçılar için evinde maske üretiyor

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olan ve hobi olarak resim, ahşap oymacılığı, kaynak işleri, alçı ve deri işçiliği yapan iki çocuk babası Bülent Akkuş, terzilikle ilgili daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen evinde sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. "Bir defa görmem yetti" diyen Akkuş, bin 400 maske üretti.

Korona virüs salgını nedeniyle maske temini konusunda toplumun hemen hemen her kesiminden sağlıkçılara destek geliyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmenlerin desteği ile günde 30 bin adet maske üretmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan iki çocuk babası Bülent Akkuş da Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesindeki maske yapımını görerek, daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen makinenin başına oturarak evinde maske üretmeye başladı.

Hobi olarak kara kalem resim, ahşap oymacılığı, alçı işleri, baba mesleği olan kaynak işleri ile deri işçiliği yapan Bülent Akkuş, "Bu tür işlerin hepsini hobi olarak yapıyorum. Bir işi yapabilmem için sadece görmem yeterli" dedi. Korona virüs salgını ile maske üretimlerinin olduğunu ve bu yönde çalışma yapmaya karar verdiğini söyleyen Akkuş, "Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesinde bu işin nasıl yapıldığını görmem yeterli oldu. Ben de sağlık çalışanlarına destek vermek için evimde makinenin başına geçerek maske üretmeye başladım. Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesinde dikime hazırlanan malzemeler bana geliyor, ben de evde 3 dakikada bir maske üretiyorum. Şu ana kadar bin 400 adet maske ürettim ve teslime hazır hale getirdim" diye konuştu.

Daha çok kara kalem resim yapmayı sevdiğini söyleyen Akkuş, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un Kayseri'yi ziyaret edeceğini duydum. Kendisine hediye etmek için akşam oturdum ve kara kalem çalışması yaptım. Ertesi gün Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci'nin de desteği ile Sayın Bakanımıza kendisinin kara kalem resmini hediye ettim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronayı yenen profesör kalbine yenik düştü
04 Mayıs 2020 12:59		 'Koronavirüs nedeniyle kontrol ve önemli şikayetlerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
04 Mayıs 2020 11:55
Sokaklar boş kalsa da onlar görevlerinin başında
03 Mayıs 2020 21:54		 Kaymakam, 13 yaşındaki öğrencinin kitap isteğini karşıladı
03 Mayıs 2020 16:53
İtfaiyeciler korona günlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor
03 Mayıs 2020 16:19		 Koronavirüsü yenen 64 yaşındaki doktoru meslektaşları alkışladı
03 Mayıs 2020 14:31
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu virüsten hayatını kaybetti
03 Mayıs 2020 13:30		 Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten vefat etti
03 Mayıs 2020 12:26
Çocuklarını yakınlarına emanet eden doktor çift koronavirüs mesaisinde
03 Mayıs 2020 12:03		 Koronavirüs, sağlık çalışanlarına aile özlemi de yaşatıyor
03 Mayıs 2020 11:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu21:24 - Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yoklama alınırken mevcut diyen öğrenci 2
Yks adaylarinin sosyal medyadaki tepkisi 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
ulaşgkc 3
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
Sözlük 9
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 1
med-czr'in geri dönmesi 2
rusya 2
mem.net sözlük cafe 3
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam