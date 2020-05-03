Ramazan'da çay ve kahve tüketimini azaltın

Ramazan ayı milyonlarca insanı etkileyen bir salgının gölgesinde başlarken oruç döneminde ağız ve diş sağlığı da oruçluyken en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Prof. Dr. Hakkı Sunay, çay ve kahve tüketiminin azaltılması gerektiğini belirterek ağız ve diş sağlığı için önerilerde bulundu.

"GÜNDE 2 KEZ EN AZ 2 DAKİKA"

Rutinde yapılması gereken diş fırçalama, ara yüz temizliği gibi ağız bakım yöntemlerinin pandemi döneminde geçirilen Ramazan ayı süresince aksatılmadan uygulanması gerektiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakkı Sunay, "Günde iki kez en az 2 dakika süreyle tüm dişlerin tüm yüzeyleri özenle fırçalanmalı ve ek olarak ara yüz temizliği mutlaka uygulanmalı. Günlük ağız bakım uygulamaları, diş çürüklerini önlemekle kalmayıp birçok sistemik hastalıkla ilişkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ağız ve diş sağlığının, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı" dedi.

"FIRÇALARINIZI TEMİZ TUTUN"

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluğun tükürük salgısının azalmasına ve ağız kuruluğuna neden olduğunu ve tükürüğün yıkayıcı etkisinin ağız sağlığının korunmasında büyük rol oynadığını belirten Prof. Dr. Sunay, "Bu nedenle iftar ve sahurda diüretik etki gösteren ve vücuttan suyun uzaklaşmasına neden olan çay kahve gibi içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı ve bol miktarda su içilmeli" diye konuştu.

Evde uzun zaman geçirmek durumda olunan bu günlerde lifli ve su içeriği yüksek olan gıdalara ağırlık verilmesini öneren Prof. Dr. Hakkı Sunay, "İftar ve sahurda basit karbonhidratlar yerine lifli gıdaları tercih etmek bağışıklık sistemimizi desteklenmenin yanı sıra diş çürüklerinin önlenmesinde de etkilidir. Ayrıca günlük ağız bakımında kullandığımız diş fırçalarının temizliği de bu dönemde çok önemli. Fırçalamayı takiben diş fırçalarının su altında yeteri kadar süre bekletilip temizlenmesi gerekir" uyarılarını yaptı.