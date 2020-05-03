1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramazan'da çay ve kahve tüketimini azaltın

Ramazan ayı milyonlarca insanı etkileyen bir salgının gölgesinde başlarken oruç döneminde ağız ve diş sağlığı da oruçluyken en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Prof. Dr. Hakkı Sunay, çay ve kahve tüketiminin azaltılması gerektiğini belirterek ağız ve diş sağlığı için önerilerde bulundu.
 03 Mayıs 2020 19:12
Yazdır
Ramazan'da çay ve kahve tüketimini azaltın

Ramazan ayı milyonlarca insanı etkileyen bir salgının gölgesinde başlarken oruç döneminde ağız ve diş sağlığı da oruçluyken en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Prof. Dr. Hakkı Sunay, çay ve kahve tüketiminin azaltılması gerektiğini belirterek ağız ve diş sağlığı için önerilerde bulundu.

"GÜNDE 2 KEZ EN AZ 2 DAKİKA"

Rutinde yapılması gereken diş fırçalama, ara yüz temizliği gibi ağız bakım yöntemlerinin pandemi döneminde geçirilen Ramazan ayı süresince aksatılmadan uygulanması gerektiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakkı Sunay, "Günde iki kez en az 2 dakika süreyle tüm dişlerin tüm yüzeyleri özenle fırçalanmalı ve ek olarak ara yüz temizliği mutlaka uygulanmalı. Günlük ağız bakım uygulamaları, diş çürüklerini önlemekle kalmayıp birçok sistemik hastalıkla ilişkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ağız ve diş sağlığının, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı" dedi.

"FIRÇALARINIZI TEMİZ TUTUN"

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluğun tükürük salgısının azalmasına ve ağız kuruluğuna neden olduğunu ve tükürüğün yıkayıcı etkisinin ağız sağlığının korunmasında büyük rol oynadığını belirten Prof. Dr. Sunay, "Bu nedenle iftar ve sahurda diüretik etki gösteren ve vücuttan suyun uzaklaşmasına neden olan çay kahve gibi içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı ve bol miktarda su içilmeli" diye konuştu.

Evde uzun zaman geçirmek durumda olunan bu günlerde lifli ve su içeriği yüksek olan gıdalara ağırlık verilmesini öneren Prof. Dr. Hakkı Sunay, "İftar ve sahurda basit karbonhidratlar yerine lifli gıdaları tercih etmek bağışıklık sistemimizi desteklenmenin yanı sıra diş çürüklerinin önlenmesinde de etkilidir. Ayrıca günlük ağız bakımında kullandığımız diş fırçalarının temizliği de bu dönemde çok önemli. Fırçalamayı takiben diş fırçalarının su altında yeteri kadar süre bekletilip temizlenmesi gerekir" uyarılarını yaptı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acil durumlar dışında diş tedavisi için ısrar edilmemesi uyarısı
09 Nisan 2020 11:19		 'Diş çürükleri kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor'
01 Ocak 2020 19:32
Diş çürükleri kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor
29 Aralık 2019 20:58		 Türk bilim insanlarının adı diş hekimliği literatürüne girdi
29 Aralık 2019 12:08
'Fazla kilonuzun nedeni çürük diş olabilir'
28 Aralık 2019 21:53		 Uzmanından uyarı: Karbonat dişi çiziyor
26 Aralık 2019 20:21
En çok erkekler ağız kokusu sorunu yaşıyor
10 Aralık 2019 20:33		 Dr. İlker Arslan: Soğuk havalarda dişlerinizi çürütmeyin
02 Kasım 2019 19:56
Türkiye'de evlerin yarısına diş macunu girmiyor
23 Ekim 2019 09:53		 Gece başlayan diş ağrıları çürük belirtisi olabilir
05 Ekim 2019 20:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu21:24 - Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
Ahmet şık'ın hdp'den istifa etmesi 2
Sözlük 9
ekmek kokusu 2
deplasman yapmak 4
can sıkıntısı 1
muhbir 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 3
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 1
ekpe udoh 1
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam