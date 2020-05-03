Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim yapılmayacak
PAEM ve tüm PMYO - POMEM Müdürlükleri'nde Mayıs ayı sonuna kadar eğitim - öğretim yapılmayacak.
|03 Mayıs 2020 20:37
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Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; PAEM ve tüm PMYO - POMEM Müdürlükleri'nde Mayıs ayı sonuna kadar eğitim - öğretim yapılmayacak.
İşte Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklama;
'Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime Mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgede; Başkanlığımıza bağlı PAEM ve tüm PMYO - POMEM Müdürlükleri'nde Mayıs ayı sonuna kadar eğitim - öğretim yapılmayacaktır.' denildi.
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