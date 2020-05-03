Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

EK DERS GÖRÜŞ YAZILARI NEDEN TÜM İL MİLLİ EĞİTİMLERE YAZILMIYOR Biz www.memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazılarına ulaşıp haber yapmamış olsak, görüş yazılan iller dışındaki illerimiz; Bu görüş yazılarından nasıl haberdar olacaktır, Bizim ulaşmadığımız kim bilir kaç görüş yazısı bulunmaktadır, İller arasında uygulama birliği nasıl sağlanacaktır? Bu nedenle Bakanlığın geneli ilgilendiren görüş yazılarını dağıtımlı olarak tüm il milli eğitim müdürlüklerine göndermesi ve internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir.