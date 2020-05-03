İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağmur geldi. Taksim Meydanı'nda adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur görüntülendi.
|03 Mayıs 2020 21:30
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağmur geldi. Taksim Meydanı'nda adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur görüntülendi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından hafta başında yapılan hava tahminlerinin ardından İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış başladı.
Megakentte dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültüsü sabah yerini yağmur bulutlarına bırakmıştı. Kent genelinde etkili olan yağışın Taksim Meydanı'nda da adeta bardaktan boşalırcasına yağdığı görüldü.
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