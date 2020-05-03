'Hayat Eve Sığar'a güncelleme geldi. Maske kodu uygulamadan alınabilecek
|03 Mayıs 2020 22:06
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Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.
Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor. (Memurlar.net'in Notu: Android ve İOS uygulamaları güncellenmiştir.)
Memurlar.net'in Notu: Android ve İOS uygulamaları güncellenmiştir. Uygulamada sol alt köşede yer alan "Sağlık Durumu" sekmesine tıkladıktan sonra gelen sayfada yer alan "Maske Kodu"na tıklamak yeterlidir. Uygulama size bir barkod verecektir. Bu barkod ve kimlikle en yakın eczaneden maske alabilirsiniz.
Uygulama risk durumunu anlık gösteriyor
Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.
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