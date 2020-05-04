4 Mayıs 2020 'den önemli gündem başlıkları
|04 Mayıs 2020 00:10
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EKONOMİ
1- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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