İtalya yarın 2. Aşama'ya geçiyor
|03 Mayıs 2020 23:36
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Avrupa'da salgından ilk ve en çok etkilenen yer olan İtalya, yarından itibaren COVID-19 acil durumunda yeni bir evreye giriyor.
Başbakan Giuseppe Conte'nin "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama" olarak tanımladığı ve yarın başlayacak dönemle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerindeki 4,4 milyon kişinin işbaşı yapması bekleniyor.
Halihazırda zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede yarın itibariyle bu kısıtlama da bir nebze gevşetilecek. Buna göre, insanların evlerinden uzakta, park ve bahçelerde spor yapması ile aile yakınlarını sosyal mesafe şartları çerçevesinde ziyaret etmesine izin verilecek.
Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, büyük kentlerdeki metro ve belediye otobüsleri de virüs yayılma riskine karşın yarı kapasiteyle hizmet verecek.
Hükümetin 26 Nisan'da çıkardığı kararnameye göre, müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs'tan, restoran, kafe ve kuaför salonları ise 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.
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