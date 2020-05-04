Kabine, normalleşme takvimini ele alacak
|04 Mayıs 2020 00:03
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Kabine bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemdeki en önemli madde, normalleşme planı yol haritası olacak. 4 aşamadan oluşacak plan, toplum sağlığını riske atmadan tedbirlerin kademeli gevşetilmesini içeriyor. Plana göre, bu ay hazırlık aşaması olarak planlandı.
Ramazan Bayramı ile de planın ikinci aşamasına geçilecek. Eğitim, ulaşım ve turizm başta olmak üzere bazı alanlarda adımlar atılacak.
Eğitim 1 Haziran'da kademeli olarak başlayacak
Okullarda eğitimin 1 Haziran'da kademeli olarak başlaması, Liselere Giriş Sınavı LGS'nin de planlandığı gibi 7 Haziran'da yapılması hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti.
Turizm mekanlarının faaliyetlerine başlaması bekleniyor
Bu dönemde şehirler arası ulaşımın açılması ve iç turizmi hedefleyecek şekilde turizm mekanlarının faaliyetlerine başlaması bekleniyor.
Üçüncü aşamada, eğitim alanındaki adımlara devam edilecek
İkinci aşamada salgınla mücadelede bir aksaklık yaşanmazsa üçüncü aşamaya geçilecek. Eylül ayı ile başlayacak bu dönemde eğitim alanındaki adımların devamı gelecek. Koronavirüs aşısına yönelik çalışmalar da hız kazanacak.
Gelecek yıl başında son aşama devrede olacak
Gelecek yılın başından itibaren de dördüncü ve son aşama devrede olacak. Bu dönemde salgın tam anlamıyla sona erdirildiğinde hayat normal seyrine dönecek
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