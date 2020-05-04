Bankalarda şube çalışma saatleri tam güne dönmeye başladı
Denizbank'ın ardından 4 Mayıs itibarıyla Finansbank da şube çalışma saatlerini tekrar 09:00-17:00'a çekerken, Şekerbank şubeleri ise 10:00-17:00 arasında açık olacak. TEB, 5 Mayıs Salı günü itibarıyla pilot şubelerde eski çalışma saatlerine dönerken, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Türkiye'de ise şimdilik şubeler yarım gün hizmet vermeye devam edecek.
|04 Mayıs 2020 00:10
|Yazdır
Denizbank'ın ardından 4 Mayıs itibarıyla Finansbank da şube çalışma saatlerini tekrar 09:00-17:00'a çekerken, Şekerbank şubeleri ise 10:00-17:00 arasında açık olacak. TEB, 5 Mayıs Salı günü itibarıyla pilot şubelerde eski çalışma saatlerine dönerken, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Türkiye'de ise şimdilik şubeler yarım gün hizmet vermeye devam edecek.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Başörtülü oldukları için işten çıkarılan 3 kadın savcılığa başvurdu
04 Mayıs 2020 17:39
|Özel bankalara kredi tepkisi büyüyor
04 Mayıs 2020 14:38
|Türkiye'nin tek seferde en uzağa giden en uzun ihracat treni yolda
04 Mayıs 2020 12:16
|İhracat rakamlarında koronavirüs etkisi
04 Mayıs 2020 11:27
|11 Mayıs'ta kapılarını açacak AVM'lerin ilk talebi
04 Mayıs 2020 08:35
|Hızla toparlanıyoruz IMF'yi şaşırtacağız
03 Mayıs 2020 09:06
|6 bin 900 TL maaşla, 2 bin çay işçisi arıyorlar
02 Mayıs 2020 09:36
|Karpuzun kilosu yirmi lira olunca dilim dilim satılmaya başlandı
02 Mayıs 2020 09:22
|Normalleşmenin adresi AVM'ler olacak
02 Mayıs 2020 08:41
|AVM'ler sosyal mesafe kuralıyla açılacak
02 Mayıs 2020 07:56