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Bankalarda şube çalışma saatleri tam güne dönmeye başladı

Denizbank'ın ardından 4 Mayıs itibarıyla Finansbank da şube çalışma saatlerini tekrar 09:00-17:00'a çekerken, Şekerbank şubeleri ise 10:00-17:00 arasında açık olacak. TEB, 5 Mayıs Salı günü itibarıyla pilot şubelerde eski çalışma saatlerine dönerken, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Türkiye'de ise şimdilik şubeler yarım gün hizmet vermeye devam edecek.
 04 Mayıs 2020 00:10
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Bankalarda şube çalışma saatleri tam güne dönmeye başladı

Denizbank'ın ardından 4 Mayıs itibarıyla Finansbank da şube çalışma saatlerini tekrar 09:00-17:00'a çekerken, Şekerbank şubeleri ise 10:00-17:00 arasında açık olacak. TEB, 5 Mayıs Salı günü itibarıyla pilot şubelerde eski çalışma saatlerine dönerken, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Türkiye'de ise şimdilik şubeler yarım gün hizmet vermeye devam edecek.
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