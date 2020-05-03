İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı
İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıkladı.
|03 Mayıs 2020 23:51
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İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıkladı.
İstanbul Valiliği resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı belirtti. Paylaşım şu şekilde:
"İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta Sokağa Çıkma Kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4 bin 242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım."
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