Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
|04 Mayıs 2020 01:10
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Türkiye'yi İHA'larla tanıştırarak, terörle mücadelede büyük bir üstünlük sağlatan Selçuk Bayraktar, daha önce bir çok kez açıklama yapmış ve kimseden bir kuruş bağış ve 1 m2 yer devir veya tahsis almadıklarını belirtmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da, asliye hukuk mahkemesine gönderdiği yazıda, Deneyap protokolü kapsamında T3 vakfına herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi, herhangi bir ödeme taahhünde de bulunmadıklarını belirtmişti.
Ancak, CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba, bir kez daha sostal medya hesabından, T3 vakfının belediyeden 41 trilyon para aldığını iddia etti.
Bayraktar bu kez İmamoğlu'na çağrıda bulunarak "Bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü biz feshedeceğiz" dedi.
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