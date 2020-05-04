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Bilim Kurulu Üyesi'nden Pazartesi uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Pazartesi gününü işaret eden Özlü, "Salgın bitmedi devam ediyor. Tedbirlere uyarsak normal hayata dönüşümüz daha kısa zamanda olacaktır" dedi.
 04 Mayıs 2020 01:18
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Bilim Kurulu Üyesi'nden Pazartesi uyarısı

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 şehirde, 1-3 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın sona ermesinin hemen ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşları "Pazartesi" konusunda uyardı.

"SALGIN BİTMEDİ HALA DEVAM EDİYOR"
Sokağa çıkma kısıtlamasının bittiğini ama virüsün bugün 1670 vatandaşımıza bulaştığını ve 61 kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan Özlü, "Salgın bitmedi devam ediyor. Eğer pazartesi sabah her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA SABREDELİM, TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM"
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tedbirlere uyulması halinde normal hayata dönüşün daha kısa zamanda olacağını belirterek, "Acele edersek, geç kalırız; daha uzun süre evlerimizde kalırız. Biraz daha sabredelim. Tedbirleri gevşetmeyelim" dedi.

"65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTININ DIŞARI ÇIKABİLMESİ İÇİN TEDBİRLERE UYMALIYIZ"
Tevfik Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlarımızın bir an önce dışarı çıkabilmeleri için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Onlar evden çıkmayarak bize yardımcı oluyorlar. Biz de sosyal mesafeyi koruyarak onların zahmetlerini boşa çıkarmayalım.
Memurlar.Net
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