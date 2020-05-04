Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Binali Yıldırım'lı paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamd ediyorum." ifadesini kullandı.
|04 Mayıs 2020 01:46
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Binali Yıldırım kardeşim başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımın sahip çıktığı yuvamız AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşumuzun üzerinden 3 yıl geçti. Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamd ediyorum."
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı
04 Mayıs 2020 22:56
|İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi
04 Mayıs 2020 22:49
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi
04 Mayıs 2020 22:35
|İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi
04 Mayıs 2020 22:29
|Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı
04 Mayıs 2020 22:26
|TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
04 Mayıs 2020 21:56
|Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?
04 Mayıs 2020 21:51
|HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir
04 Mayıs 2020 21:39
|En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor
04 Mayıs 2020 21:37
|İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi
04 Mayıs 2020 21:34