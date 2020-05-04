Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi
Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştıracak, TSK'ya ait uçağın Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.
|04 Mayıs 2020 01:48
|Yazdır
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Somali'ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti" ifadelerine yer verildi.
Türkiye, 19 Nisan'da Somaliye'ye ıtbbi yardım paketi göndermişti. İlgili haber için tıklayınız.
Türkiye; Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Afrika'da yer alan 11 ülkede askeri varlığa sahip. Bu ülkelerin bir kısmında askeri üs, bir kısmında ise asker bulunduruyor. Son yıllarda askeri üslere ağırlık veren Türkiye en büyük üssünü Somali'ye inşa etti. 2017'de açılan ve 400 dönüm üzerine kurulan askeri üste 10 bin 500 Somalili askerin eğitim görmesi hedefleniyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı
04 Mayıs 2020 22:56
|İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi
04 Mayıs 2020 22:49
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi
04 Mayıs 2020 22:35
|İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi
04 Mayıs 2020 22:29
|Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı
04 Mayıs 2020 22:26
|TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
04 Mayıs 2020 21:56
|Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?
04 Mayıs 2020 21:51
|HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir
04 Mayıs 2020 21:39
|En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor
04 Mayıs 2020 21:37
|İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi
04 Mayıs 2020 21:34