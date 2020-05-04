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Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 61 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 126 bin 45, toplam can kaybının 3 bin 397 olduğunu açıkladı
 04 Mayıs 2020 06:30
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Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 61 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 126 bin 45, toplam can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 1 test yapıldı. Bu kapsamda 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 61 hasta vefat etti, 4 bin 892 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367, toplam vaka sayısı 126 bin 45, toplam vefat sayısı 3 bin 397 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1424, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin müttefiklerini, dostlarını ve dünyada ihtiyaç içindeki ülkeleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 15 günlük periyotlarla uzatılan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi gece yarısına kadar uzatıldığını bildirdi.

- Kısıtlamada 27 bin 828 kişiye işlem uygulandı

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada, 1 Mayıs'ta başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 828 kişiye işlem uygulandığı, 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.

54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir." denildi.

Açıklamada, vatandaşlardan sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleri istendi.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösterdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Görünmeyen düşman #COVID19 virüsüne karşı aldığımız tedbirler kapsamında, Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. #COVID19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadesi yer aldı.

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.

Polis Akademisi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ile tüm polis meslek yüksek okulları (PMYO) ve polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını bildirdi.

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı
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